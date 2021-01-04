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قتيل وجريحان في إطلاق نار على كنيسة شرقي تكساس

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 04.01.2021 11:18
آخر تحديث في 04.01.2021 11:22
الكنيسة التي شهدت إطلاق النار الكنيسة التي شهدت إطلاق النار

قتل شخص وأصيب آخران بجروح، الأحد، إثر إطلاق نار على كنيسة شرقي ولاية "تكساس" الأمريكية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن لاري كريستيان من مكتب عمدة مقاطعة "سميث" بالولاية قوله إن "الشرطة المحلية ألقت القبض على المشتبه به الذي فر من كنيسة "ستارفيل ميثوديست" الواقعة بالقرب من بلدة وينونا بعد إطلاق النار".

وأضاف كريستيان أنه "تم استدعاء الشرطة إلى الكنيسة عقب أنباء عن إطلاق نار حوالي الساعة 9:20 صباحًا".

وأكد أنه "تم العثور على 3 أشخاص مصابين بطلقات نارية، توفي أحدهم متأثراً بجروحه".

وتابع كريستيان قائلاً "لا أعتقد أن دافع الجريمة يتعلق بالكراهية".

وأوضح أن "المحققين ما زالوا يجمعون المعلومات"، دون مزيد من التفاصيل حول الحادث.

وفي السياق نفسه، أرسل حاكم ولاية تكساس جريج أبوت تعازيه لعائلات القتيل والجريح، قائلاً، في بيان، إن "قلوبنا مع الضحايا وعائلاتهم في هذه المأساة الرهيبة".

وأضاف أن "تكساس سوف تسعى لتحقيق العدالة السريعة في هذه القضية".

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