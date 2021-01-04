وزراء الدفاع الأمريكيون السابقون يطالبون بانتقال سلمي للسلطة في بلادهم

أعرب آخر عشرة وزراء دفاع أميركيين ما زالوا على قيد الحياة، عن معارضتهم لأي تدخل للقوات المسلحة في عملية الانتقال السياسي الجارية بين الرئيس الخارج والفائز في الولايات المتحدة، وذلك في مقال نشرته الأحد صحيفة واشنطن بوست.

فقد وجه كل من أشتون كارتر وليون بانيتا وويليام بيري وديك تشيني وويليام كوهين ودونالد رامسفيلد وروبرت غيتس وتشاك هاغل وجيمس ماتيس ومارك إسبر، دعوةً إلى البنتاغون في هذا المقال من أجل الالتزام بانتقال سلمي للسلطة.

ويأتي هذا النداء في وقت يستعد الكونغرس الأربعاء للمصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وقال الموقعون على المقال، وبينهم ماتيس وإسبر اللذان عينهما ترامب في البنتاغون، إن "الجهود لجعل القوات المسلحة الأميركية تنخرط في حل النزاعات الانتخابية ستقودنا إلى مكان خطير وغير قانوني وغير دستوري"، معتبرين أن المسؤولين الذين سعوا للقيام بذلك قد يواجهون عواقب مهنية وقضائية خطرة.

وفي حين يتعين على الكونغرس المضي قدمًا بالتصديق على نتيجة الانتخابات الرئاسية في 6 كانون الثاني/يناير، يواصل دونالد ترامب التأكيد أنه هو الذي فاز في الانتخابات وأن فوز جو بايدن الذي اعترف به كبار الناخبين تم عن طريق الاحتيال. ورفضت المحاكم الأميركية في الأشهر الأخيرة عشرات الطعون المقدمة من معسكر ترامب ضد نتائج الانتخابات.

وقال وزراء الدفاع السابقون إن الولايات المتحدة سجلت في الماضي رقمًا قياسيًا من التحولات السلمية. وأضافوا ان "هذه السنة يجب أن لا تكون استثناءً".

ولم يذكر موقعو المقال على وجه التحديد السبب الذي دفعهم إلى التدخل علناً.

لكن الطبقة السياسية في واشنطن شعرت في الآونة الأخيرة بانزعاج من تقارير وردت في وسائل إعلام أميركية وأفادت بأن إمكانية فرض الأحكام العرفية قد أُثيرت خلال اجتماع في البيت الأبيض، وهي معلومات نفاها ترامب.

وأشار موقعو النداء المنتمون إلى الحزبَين السياسيين الأميركيين الرئيسيين، إلى أن الطعون المقدمة بشأن نتائج الانتخابات في ولايات عدة رفضتها المحاكم وأن الأصوات صادق عليها حكام الولايات.

ودعوا القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي كريستوفر ميلر وجميع مسؤولي وزارة الدفاع إلى تسهيل الانتقال إلى إدارة الرئيس المنتخب بايدن. وقالوا "عليهم أيضًا الامتناع عن أي عمل سياسي من شأنه تقويض نتائج الانتخابات أو تعريض نجاح الفريق الجديد للخطر".