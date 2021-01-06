الديمقراطيون يسيطرون على الكونغرس بعد فوز مرشحهم بجورجيا

فاز الحزب الديمقراطي الأمريكي، الأربعاء، بالأغلبية في الكونغرس بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ، بحسب إعلام محلي.

يأتي ذلك إثر إعلان المرشح الديمقراطي جون أوسوف، الأربعاء، فوزه بالمقعد الثاني في مجلس الشيوخ على حساب منافسه الجمهوري ديفيد بيريو، بولاية جورجيا، بحسب موقع قناة الحرة.

وأضاف الموقع أنه في حال تأكدت النتائج بشكل رسمي، فإن ذلك يعني سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ، في خطوة حاسمة لبداية ولاية الرئيس المنتخب جو بايدن.

والثلاثاء، أعلن فوز المرشح الديمقراطي الآخر رافاييل وارنوك على الجمهورية كيلي لوفلير في الانتخابات الفرعية بجورجيا، حسب الموقع نفسه.

ومع فوز أوسوف، سيحصل كل من الجمهوريين والديمقراطيين على 50 مقعدا في مجلس الشيوخ، وسيعود الصوت الحاسم إلى نائبة الرئيس المنتخب جو بايدن، الديمقراطية كامالا هاريس، التي تترأس رسميا المجلس.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، يتقدم أوسوف على منافسه الجمهوري ديفيد بيرديو بـ 9 آلاف و 527 صوتا من أصوات الناخبين في الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشيوخ في جورجيا، أي بهامش أقل من 0.2 نقطة مئوية.

وقالت الوكالة إنه من السابق لأوانه إعلان فوز أوسوف، لأنه بموجب القوانين السارية في جورجيا يحق للمرشح الخاسر طلب إعادة فرز الأصوات في حال تخلفه عن الفائز بفارق لا يزيد عن 0.5%.

وفي انتخابات مجلس النواب، نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، حافظ الديمقراطيون على الغالبية بالمجلس بعد فوزهم بـ222 مقعدا من إجمالي المقاعد البالغة 435، مقابل 211 للجمهوريين.