أنقرة تدعو جميع الأطراف في أمريكا إلى ضبط النفس

دعت أنقرة، جميع الأطراف في الولايات المتحدة الأمريكية إلى التهدئة وضبط النفس، على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد.

وفي بيان، الأربعاء، قالت وزارة الخارجية التركية: "نتابع بقلق التطورات الداخلية التي وصلت حد محاولة اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي من قبل المتظاهرين".

وأضافت: "ندعو جميع الأطراف في الولايات المتحدة إلى التهدئة وضبط النفس ونثق بأن البلاد ستتجاوز هذه الأزمة السياسية الداخلية بنضج".

وأوصى البيان، المواطنين الأتراك في الولايات المتحدة بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة وأماكن التظاهرات.

وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأمريكية، شهد الكونغرس اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار الرئيس دونالد ترامب إثر محاولتهم اقتحام مبنى الكونغرس.

واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين وإبعادهم خارج مبنى الكونغرس.

وجاءت محاولة الاقتحام أثناء انعقاد جلسة للكونغرس للتصويت على نتائج الانتخابات الرئاسية وتأكيد اسم الرئيس الفائز ونائبه.

وأدت الأحداث إلى تعليق اجتماع أعضاء الكونغرس، وإغلاق المبنى، وسط دعوات لنشر الحرس الوطني لوقف الاضطرابات.