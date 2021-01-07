إعادة فتح مبنى كونغرس ميشيغان بعد تهديد بوجود قنبلة

أصدرت شرطة ولاية ميشيغان، الخميس، قرارا بإعادة فتح مبنى كونغرس الولاية بعد غلقه مؤقتا إثر تهديدات بوجود قنبلة.

وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" أنّ شرطة ميشيغان أجرت عملية مسح للقنابل، صباح الخميس، قبل أن تسمح لمشرعيّ الولاية بالعودة إلى العمل داخل المبنى.

وأضافت أن إجراءات الإغلاق المؤقت للمبنى لم تستمر طويلا.

وجاء التهديد بعد يوم من اقتحام مثيري شغب ومحتجين من مؤيدي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن؛ لوقف جلسة التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية.

وأسفرت أعمال الشغب في واشنطن عن مقتل 4 أشخاص، بينهم سيدة كانت من بين المحتجين، لقت مصرعها برصاص الشرطة.

يشار أن مبنى كونغرس ولاية ميشيغان مغلق منذ فترة أمام الجمهور بسبب جائحة كورونا.