الكونغرس الأميركي يستأنف مساء الأربعاء جلسة المصادقة على انتخاب بايدن

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أنّ الكونغرس سيستأنف مساء الأربعاء جلسة المصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية والتي عطّلها عصراً اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول احتجاجاً على هزيمته في الانتخابات.

وقالت بيلوسي في بيان "لقد شهدنا اعتداءً على ديموقراطيتنا (...) لكنّ هذا الأمر لا ينبغي أن يصرف انتباهنا عن مسؤوليتنا في المصادقة على انتخاب جو بايدن".

وأضافت "لقد قرّرنا المضي قدماً هذه الليلة في مبنى الكابيتول" حالما يتمّ إعلانه آمناً.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مدير المراسم في الكونغرس أنّ قوات الأمن استعادت السيطرة على المبنى بعدما شهد على مدى أربع ساعات وضعاً أشبه بحالة تمرّد.