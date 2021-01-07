الناتو يصف ما يجري في واشنطن بـالصدمة

وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، ما يشهده الكونغرس الأمريكي من اقتحام له من قبل متظاهرين، بـ"الصدمة."

ودعا في منشور له عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي، إلى احترام نتائج الانتخابات الأمريكية.

وأضاف: "المشاهد التي في واشنطن صادمة.. يجب احترام نتائج الانتخابات الديمقراطية".

وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأمريكية، شهد الكونغرس اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار الرئيس دونالد ترامب إثر محاولتهم اقتحام المبنى.

واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين وإبعادهم خارج مبنى الكونغرس.

وجاءت محاولة الاقتحام أثناء انعقاد جلسة التصويت على نتائج الانتخابات وتأكيد اسم الرئيس الفائز ونائبه.

وأدت الأحداث إلى تعليق اجتماع الكونغرس، وإغلاق المبنى.