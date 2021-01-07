ترامب يأمر الحرس الوطني بالتدخل في أحداث الكونغرس

أمر الرئيس الأمريكي الحرس الوطني بالتدخل في الأحداث الجارية أمام مبنى الكونغرس.

جاء ذلك وفق تغريدة نشرتها المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، الأربعاء، عبر حسابها في تويتر.

وقالت المتحدثة إن أفراد الحرس الوطني ووحدات الحماية الفيدرالية الأخرى تدخل مبنى الكونغرس بناء على أوامر ترامب.

وأضاف: "نجدد دعوة الرئيس ترامب من أجل التصرف بحكمة ضد العنف".

وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأمريكية، شهد الكونغرس اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترامب إثر محاولتهم اقتحام المبنى.

واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين وإبعادهم خارج مبنى الكونغرس.

وجاءت محاولة الاقتحام أثناء انعقاد جلسة للكونغرس للتصويت على نتائج الانتخابات وتأكيد اسم الرئيس الفائز ونائبه.

وأدت الأحداث إلى تعليق اجتماع أعضاء الكونغرس، وإغلاق المبنى، وسط دعوات لنشر الحرس الوطني لوقف الاضطرابات.