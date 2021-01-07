تويتر يجمّد حساب ترامب لمدة 12 ساعة ويهدّد بغلقه إذا واصل انتهاك قواعد الاستخدام

حذف تويتر تغريدات لدونالد ترامب وجمّد حسابه لمدّة 12 ساعة وهدّد بغلق هذا الحساب بصورة دائمة في حال استمرّ الرئيس المنتهية ولايته في انتهاك قواعد الاستخدام المتعلّقة بالنزاهة المدنية، في إجراءات غير مسبوقة لجأ إليها موقع التواصل الاجتماعي بعد أعمال العنف التي شهدها الكابيتول الأربعاء.

وقال تويتر في منشور إنّه "نتيجة للوضع العنيف غير المسبوق والمستمرّ في العاصمة واشنطن، فقد طلبنا من دونالد ترامب إزالة ثلاث تغريدات نشرت في وقت سابق اليوم بسبب الانتهاكات المتكرّرة والخطيرة لسياسة النزاهة المدنية"، محذراً من أنّه "إذا لم تتم إزالة التغريدات، فسيظلّ الحساب مغلقاً".

وكان محتجون مؤيدون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اقتحموا مبنى الكونجرس الأمريكي أثناء عقد جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات الأخيرة، وأودت الاشتباكات بين المحتجين والشرطة إلى مقتل سيدة.

وكانت سلطات العاصمة الأمريكية واشنطن قد فرضت حظر التجول في المدينة ابتداء من الـ 6 مساء بالتوقيت المحلي.