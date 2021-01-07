حاكم بنسلفانيا: اقتحام المتظاهرين الكونغرس محاولة انقلاب

وصف حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية، توم وولف، اقتحام المتظاهرين من أنصار رئيس بلاده دونالد ترامب، مبنى الكونغرس، بأنها "محاولة انقلابية."

وأضاف في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: "ما رأيناه اليوم ليست ديمقراطية، بل محاولة انقلابية".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت "انتخابات عادلة وحرة والنتائج واضحة".

ودعا وولف الجمهوريين إلى وقف العنف.

يُذكر أن حاكم بنسلفانيا ينتمي إلى الحزب الديمقراطي.

وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأمريكية، شهد الكونغرس اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار الرئيس دونالد ترامب إثر محاولتهم اقتحام مبنى الكونغرس.

وجاءت محاولة الاقتحام أثناء انعقاد جلسة للكونغرس للتصويت على نتائج الانتخابات الرئاسية وتأكيد اسم الرئيس الفائز ونائبه.

وأدت الأحداث إلى تعليق اجتماع أعضاء الكونغرس، وإغلاق المبنى، وسط دعوات لنشر الحرس الوطني لوقف الاضطرابات.