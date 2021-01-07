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مجلس الشيوخ الأميركي يرفض الاعتراض المقدّم على فوز بايدن في ولاية أريزونا

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 07.01.2021 07:09
آخر تحديث في 07.01.2021 10:06
مجلس الشيوخ الأميركي يرفض الاعتراض المقدّم على فوز بايدن في ولاية أريزونا

رفض مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة الاعتراض الذي قدّمه مشرّعون جمهوريون على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في ولاية أريزونا، في تصويت جرى في وقت متأخر من ليل الأربعاء بعيد ساعات من اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول.

وبأغلبية 93 مقابل 6 صوّت أعضاء المجلس ضدّ الاعتراض الذي قدّمه برلمانيون جمهوريون على نتيجة الانتخابات في ولاية أريزونا. وبالموازاة، بدأ النواب جلسة للتصويت على الاعتراض نفسه، ومن المتوقع أن يرفضوه بدورهم. وبعد رفض هذا الاعتراض يمكن لمجلسي الكونغرس أن يجتمعا في جلسة مشتركة لإكمال عملية المصادقة على نتائج الانتخابات.

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