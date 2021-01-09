تويتر تحظر حساب ترامب والأخير يدرس إنشاء منصة بديلة

أعلنت شركة تويتر حظر حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على موقعها، إثر مخاوف من "تحريضه على العنف"، فيما رد الأخير بأن تويتر تسعى لإسكاته هو أنصاره لصالح الديمقراطيين و"اليسار الراديكالي".

وقالت الشركة في بيان، فجر السبت: "بعد مراجعة دقيقة للتغريدات الأخيرة من حساب دونالد ترامب، والمحتوى الذي فيها، علقنا بشكل دائم الحساب خشية حدوث مزيد من التحريض على العنف".

وكانت "تويتر" قد أعلنت الأربعاء الماضي قيامها بحذف 3 من تغريدات ترامب بدعوى "خطر العنف" عقب اقتحام عدد من مؤيدي ترامب الغاضبين مبنى الكونغرس أثناء انعقاد جلسة للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.

كما جمدت إثر ذلك النشر على حساب ترامب لمدة 12 ساعة، مهددة بغلق الحساب بصورة دائمة حال استمر الأخير في انتهاك قواعد الاستخدام المتعلقة بالنزاهة المدنية.

وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأمريكية، شهدت واشنطن، الأربعاء، مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترامب اقتحموا مبنى الكونغرس، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة، واعتقال 52 آخرين.

ورداً على قرار تويتر، قال الرئيس المنتهية ولايته إن أحدا لن يستطيع إسكاته، مضيفا أنه يدرس إمكانية إنشاء منصة خاصة.

واتهم ترامب في بيان للبيت الأبيض أنه تمت إزالته بسرعة من حساب @POTUS (الحساب الرسمي لرئيس الولايات المتحدة على تويتر) وأن موقع تويتر تعاون مع "الديمقراطيين واليسار الراديكالي" لإسكاته هو وأنصاره.