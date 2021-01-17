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مقتل شخص وإصابة 4 بإطلاق نار في ملهى ليلي بأريزونا الأمريكية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 17.01.2021 19:52
آخر تحديث في 18.01.2021 03:26
مقتل شخص وإصابة 4 بإطلاق نار في ملهى ليلي بأريزونا الأمريكية

قتل شخص وأصيب 4 آخرون، الأحد، جراء حادث إطلاق نار في ملهى ليلي بمدينة "فينيكس" عاصمة ولاية أريزونا الأمريكية.

ونقلت قناة "فوكس 10" الأمريكية عن الشرطة المحلية قولها إن "شخصًا قتل، وأصيب 4 آخرون بجروح جراء إطلاق نار في الساعات الأولى من صباح الأحد".

في السياق، قال مسؤول في إدارة إطفاء الحرائق في فينيكس، سكوت دوغلاس، إن "الحادث وقع فجر الأحد بالقرب من شارع رقم "24" وجامعة "درايف"، جنوب منطقة "I-10".

وأكد أن "عددا من الجرحى نقلوا إلى المستشفى"، دون الكشف عن مزيد من المعلومات.

وحول الحادث، قال الرقيب في شرطة فينيكس، أندي ويليامز، في بيان، إن حادث إطلاق النار وقع في ملهى ليلي في المنطقة المذكورة.

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