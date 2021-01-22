القره داغي يشيد بخطاب بايدن حول نبذ العنصرية والتمييز العرقي

أشاد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي، الجمعة، بخطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تضمن مبادئ نبذ العنصرية والتمييز العرقي.

جاء ذلك في تدوينة لـ"القره داغي" عبر حسابه على فيسبوك، هنأ فيها بايدن بتوليه رئاسة أمريكا، داعيا إلى "بذل كل الجهود والمساهمة لرفع الظلم عن البشرية، وتحقيق العدل والحرية والكرامة وحقوق الإنسان".

كما دعا القره داغي، بايدن إلى تقديم المساعدة للشعوب الفقيرة في ظل جائحة كورونا وغيرها، وأنه يجب على الجميع توفير اللقاحات والأدوية لهم دون تفرقة.

وحث على أهمية "السعي الجاد من الجميع للقضاء على إرهاب الآمنين، سواء من الأنظمة المستبدة أو المحتلين، أو الجماعات المتطرفة من الداخل أو الخارج وذلك من خلال القضاء على جميع أسبابه، ومواجهته بالفكر المعتدل من خلال القيم الدينية والمبادئ المشتركة التي تركز على أن الجميع من أصل واحد".

وأعرب عن أمله بأن تسود ثقافة "احترام جميع الشرائع السماوية، وعدم الازدراء بأي دين، وإزالة الخوف من الإسلام الذي هو امتداد حقيقي للشرائع السماوية كلها".

وأردف "لذلك نأمل أن تبذل جهود لدراسة هذا الدين وفق حقائقه ووفق فقه الميزان لتحقيق السلم العالمي والتعايش والأمان".

واختتم القره داغي، تدوينته مخاطبا بايدن بالتعبير عن أمله والكثيرين "بأن يعم العدل والأمن والأمان أرجاء المعمورة وأن يوفقكم (الله) لتحقيق العدل والتعاون البناء مع من يريد الخير للبشرية وليعم السلم والسلام العادل والرفاهية العالم أجمع".

والأربعاء، حظي تنصيب الديمقراطي بايدن رئيسا للولايات المتحدة، بترحيب دولي واسع بين قادة العالم وحكوماته، أملا في مزيد من الاستقرار وإصلاح بعض الأزمات التي ولدتها سياسات سلفه الجمهوري دونالد ترامب.