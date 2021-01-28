واشنطن تدعم إجراء الانتخابات العراقية المبكرة

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، دعمها لإجراء الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة المقترحة في أكتوبر/ تشرين الثاني المقبل.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره العراقي فؤاد حسين، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية).

وقال بلينكن: "نعرب عن دعمنا لإجراء الانتخابات العراقية المبكرة المقترحة هذا العام".

وأضاف أنه بحث مع نظيره العراقي "سبل معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق في ظل جائحة كورونا ومساعدته على تنفيذ إصلاحات اقتصادية أساسية".

والانتخابات المبكرة هي أحد مطالب احتجاجات شعبية متواصلة في العراق منذ مطلع أكتوبر / تشرين الثاني 2019، في ظل اتهامات للنخبة الحاكمة منذ عام 2003 بفساد سياسي ومالي وتبعية للخارج.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وحلت محلها حكومة الكاظمي منذ 7 مايو/ أيار الماضي.