واشنطن تمدّد وضع الحماية المؤقتة للسوريين 18 شهرا

قال القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي ديفيد بيكوسكي، الجمعة، إن بلاده مددت وضع "الحماية المؤقتة" للمهاجرين السوريين مدة 18 شهرا.

وأوضح بيكوسكي في تصريح صحفي، أن بلاده درست بعناية آخر المستجدات في سوريا، وتشاورت مع المؤسسات الأمريكية المعنية في هذا الشأن.

وأضاف: "تقرر تمديد فترة الحماية المؤقتة الممنوحة للسوريين"، مشيرا إلى أن قرابة 7 آلاف سوري يستفيدون من الحماية المؤقتة في بلاده.

ويتيح القرار الأخير، للسوريين الحاملين صفة الحماية المؤقتة، مواصلة إقامتهم في الولايات المتحدة قانونيا حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2022.

وكان من المفترض أن تنتهي فترة الحماية المؤقتة للسوريين الحاصلين عليها في الولايات المتحدة، في 31 مارس/ آذار المقبل.

وفي أغسطس/ آب 2019، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أنها ستحافظ على وضع 7 آلاف سوري يقطنون بالبلاد بصفة الحماية المؤقتة؛ إلا أنها أكدت عدم قبول طلب جديد للحصول على هذا الوضع.

يشار إلى أن إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، منحت سوريين الحماية المؤقتة في 2012.