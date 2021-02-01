بلينكن: علاقاتنا مع السعودية قيد المراجعة لتتماشى مع المبادئ الأمريكية

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده تعمل على مراجعة علاقاتها مع المملكة العربية السعودية، وذلك تعليقاً على قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على يد فرقة اغتيال سعودية بقنصلية بلادهم بإسطنبول.

ووصف بلينكن مقتل خاشقجي بـ"العمل المشين ضد صحفي مقيم في الولايات المتحدة"، وذلك في أول تعليق لمسؤول كبير في إدارة الرئيس جو بايدن حول هذه القضية الشائكة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن "واشنطن تراجع علاقتها مع السعودية لتضمن أنها تتماشى مع المصالح والمبادئ الأمريكية".

لكن الوزير رفض في المقابل "إدانة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي خلصت وكالة الاستخبارات المركزية إلى أنه أمر بقتل خاشقجي"، بحسب "إن بي سي" دون أن يوضح بلينكن حيثيات الرفض.

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.