كورونا تهدد بتسريح 13 ألف وظيفة في الخطوط الجوية الأمريكية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأمريكية (أمريكان إيرلاينز) أنها ربما تمنح 13 ألف موظف عندها إجازة غير مدفوعة الأجر، لاستمرار التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد على قطاع الطيران.

جاء ذلك في رسالة بعث بها المدير الأول للخطوط الجوية الأمريكية، دوغ باركر، ورئيس الشركة، روبرت إيسوم إلى الموظفين حول هذا الموضوع.

وذكر المسؤولون في رسالتهم أن الأسابيع الخمس الأولى من عام 2021 قد مضت، لكن الأوضاع بشكل عام مشابهة للعام 2020.

وأشارت الرسالة أن توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لم يكن بالسرعة المتوقعة، وأن القيود الجديدة على السفر الدولي قللت أيضًا من الطلب.

وأوضحت أن فترة حزمة المساعدات لشركات الطيران تنتهي في 31 مارس/آذار المقبل، وأن 13 ألف موظف بالشركة يواجهون خطر منحهم إجازة غير مدفوعة الأجر.

جدير بالذكر أن الشركة نفسها قامت في أكتوبر/تشرين أول الماضي، بمنح 19 ألف موظف إجازة غير مدفوعة الأجر، غير أنها استدعتهم في ديسمبر/كانون الثاني بفضل دعم منح لقطاع الطيران.

وكانت الخطوط الجوية الأمريكية أعلنت في وقت سابق أنها تعرضت لخسائر تقدر بـ8.9 مليارات دولار بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.