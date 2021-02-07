بايدن يؤكد أنه لا يريد اندلاع نزاع مع الصين بل "منافسة قصوى"

أكد الرئيس الاميركي جو بايدن في مقابلة بثت الأحد أن الخصومة بين الولايات المتحدة والصين ستتخذ شكل "منافسة قصوى" مع تأكيده أنه يريد تجنب أي "نزاع" بين أكبر قوتين اقتصاديتين.

وأوضح بايدن أنه لم يتحدث بعد الى نظيره الصيني شي جينبينغ ملاحظا أن ليس هناك "أي سبب لعدم الاتصال به"، لكنه اضاف بحسب مقتطفات من المقابلة عرضتها شبكة سي بي اس "إنه (شي) قاس جدا. ليس هناك ذرة من الديموقراطية في شخصه، ولا أقول ذلك من باب الانتقاد، إنها الحقيقة فقط".

وتعتبر الصين الخصم الاستراتيجي الرئيسي للولايات المتحدة، وفي خطابه الأول عن السياسة الخارجية الخميس، تعهد بايدن "احتواء التجاوزات الاقتصادية للصين" و"أعمالها العدوانية" والدفاع عن حقوق الانسان، لكنه لم يحدد كيفية قيامه بذلك.

وسئل بايدن في المقابلة مع سي بي اس عن تفاصيل ما يعتزم القيام به، فأكد أنه يريد "التركيز على النظم الدولية"، مضيفا "لن اتعامل مع هذا الامر كما فعل (دونالد) ترامب. ينبغي ألا يندلع نزاع ولكن ستكون هناك منافسة قصوى".

وأوضح أنه يعرف الرئيس الصيني "جيدا" كونه اجرى معه "24 إلى 25 ساعة من المحادثات الثنائية" حين كان نائبا للرئيس باراك أوباما بين 2009 و2017.