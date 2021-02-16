واشنطن تعلن رفع جماعة الحوثي من قائمة الإرهاب

أعلنت الولايات المتحدة رسميا، مساء الثلاثاء، رفع جماعة "الحوثي" في اليمن من قائمة الإرهاب.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.

وقال البيان إن الخارجية الأمريكية ألغت إدراج جماعة "الحوثي" ضمن لوائح عقوبات الإرهاب العالمي.

وأضاف أن "الأمريكيين لا يحتاجون إلى إذن من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، للانخراط في معاملات أو أنشطة مع (جماعة) أنصار الله بشرط ألا تتضمن هذه الأنشطة أشخاصًا محظورين أو أنشطة محظورة".

والجمعة، أعلنت الولايات المتحدة، عزمها رفع جماعة "الحوثي" من قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكين، في بيان آنذاك، اطلعت عليه الأناضول، إن الإجراء "سيكون ساري المفعول في 16 فبراير (شباط) الجاري (الثلاثاء)".

وأوضح أن القرار اتخذ "مراعاة للوضع الإنساني المزري في اليمن".

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، صنفت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، جماعة الحوثي "منظمة إرهابية أجنبية"، وفرضت عقوبات على 3 من قادتها، هم زعيمها عبد الملك الحوثي، بجانب القياديين فيها عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم.

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