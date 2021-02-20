السلطات الأمريكية تتهم روسياً في كاليفورنيا بمحاولة مساعدة "هيئة تحرير الشام"

اتهمت السلطات الأمريكية يوم الجمعة رجلا روسيا في ولاية كاليفورنيا بمحاولة تقديم الدعم لمنظمة إرهابية أجنبية.

ووجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى لائحة اتهام إلى مراد كوراشيف، 34 عامًا، من مدينة سكرامنتو يوم الخميس. كوراشيف رهن الاحتجاز وقد يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن الفيدرالي إذا أدين.

كوراشيف، وهو روسي الجنسية، اعتقله مكتب التحقيقات الفدرالي. وتتهمه لائحة الاتهام بمحاولة تقديم "دعم مادي أو موارد"، بما في ذلك الدعم المالي، لهيئة تحرير الشام.

مع ذلك، فإن لائحة الاتهام لم تتضمن أي تفاصيل.

الجماعة هي جماعة مسلحة تهدف إلى الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد، وقد نفذت عمليات انتحارية.

وتدرج الولايات المتحدة هيئة تحرير الشام على لائحتها للمنظمات الإرهابية وتصفها بأنها منظمة إرهابية أجنبية.