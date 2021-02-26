تقرير استخباراتي أمريكي: بن سلمان وافق على قتل خاشقجي

قال تقرير استخباراتي أمريكي، نشرته إدارة الرئيس جو بايدن اليوم الجمعة، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، مؤكداً بذلك رواية تركيا لجريمة الاغتيال.

وجاء في الملخص التنفيذي للتقرير: "نحن نقدر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

وأضاف التقرير أنّ "ولي العهد اعتبر خاشقجي تهديداً للمملكة وأيد بصورة عامة اللجوء إلى تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكاته".

وكشفت إدارة بايدن غطاء السرية عن تقرير الاستخبارات الذي أعد في عهد الرئيس سابق دونالد ترامب ورفض الأخير نشره.

وقدمت الإدارة الأمريكية التقرير الذي رفعت عنه السرية إلى الكونغرس قبل إصداره للجمهور بتفويض من الأخير.

وجاء الكشف عن التقرير بعد يوم من اتصال أجراه الرئيس الأمريكي جو بايدن والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود.