واشنطن تحظر دخول 76 سعودياً متورطين بتهديد سعوديين في الخارج

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة فرض قيود على منح تأشيرات لـ76 سعوديا متهمين بـ"تهديد معارضين في الخارج" وخصوصاً الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في تركيا في تشرين الاول/اكتوبر 2018.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن هذه العقوبات تندرج في إطار قاعدة جديدة أطلقت عليها الخارجية الأميركية اسم "حظر خاشقجي"، وترمي إلى منع دخول أي شخص يتهم بالتعرض باسم سلطات بلاده لمعارضين او صحافيين في الخارج.

وأعلنت هذه التدابير على خلفية نشر تقرير للاستخبارات الأميركية يتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإعطاء "الضوء الأخضر" لقتل جمال خاشقجي.

ولم تُكشف أسماء السعوديين المستهدفين بسلسة التدابير هذه أو وظائفهم.

وأضاف بلينكن "دفع جمال خاشقجي حياته ثمنا للتعبير عن آرائه"، موضحا أنه "يريد معاقبة الدول التي تهدد وتتعرض لصحافيين أو معارضين مفترضين وراء حدودها فقط لانهم يمارسون حرياتهم الأساسية".

وتابع: "قلنا بوضوح إنه يجب وضع حد للتهديدات والهجمات خارج حدود السعودية على ناشطين ومعارضين وصحافيين".

وحذر من "ان الولايات المتحدة لن تقبل بذلك بتاتا".