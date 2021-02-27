بلومبيرغ: مقاتلة F-35 الشبحية الأمريكية لا تستحق الضجة الإعلامية حولها

قالت وكالة بلومبيرغ في تقرير لها أن مقاتلة F-35 الشبحية الأمريكية لا تستحق الضجة الإعلامية التي اختلقتها الإدارة الأمريكية، حيث كشف التقرير عن كمية كبيرة من العيوب في الطائرة الأمريكية الحديثة.

وأكد التقرير أنه يتعين على البنتاغون حل مشكلة صعبة فيما يتعلق في برنامج تصنيع المقاتلة، حيث أنه لم يتمكن من تزويد الجيش الأمريكي بأي طائرة بسبب مشاكلها الكثيرة، رغم تكلفتها الباهظة التي وصلت إلى 1.7 ترليون دولار.

وأضاف التقرير: "تم إنشاء الطائرة كبديل لطائرة F-16، النموذج الأيقوني والكلاسيكي بين المقاتلات الأمريكية، السريعة والرشيقة والذي عفا عليه الزمن. الآن الطائرات القديمة فقط في الخدمة لم نشترِ طائرات جديدة منذ 20 عامًا. ثم تظهر الطائرة F-35 فقط، ولكنها لن تدخل مجال الخدمة وما زالت عالقة في مرحلة التجارب، تم تصميم هذه الطائرة في ثلاثة إصدارات بتقنيات رائعة تحولت إلى مجموعة من الأعطال الكارثية".

وختم التقرير بتصريح الخبير الاقتصادي الأمريكي روبرت رايش: "برنامج تطوير F-35 الفاشل كلفنا 1.7 تريليون دولار. وهذا يكفي لإيواء جميع المشردين في الولايات المتحدة 28 مرة. يمكننا استخدام هذه الأموال لإغلاق القروض لتعليم كل شخص في أمريكا".