منزل طفولة مالكوم إكس في بوسطن يحصل على تصنيف تاريخي

تمت إضافة منزل طفولة المدافع عن حقوق الإنسان الأمريكي الشهير مالكوم إكس في بوسطن إلى السجل الوطني للأماكن التاريخية بالولايات المتحدة.

المنزل المكون من طابقين هو السكن الوحيد المتبقي المرتبط بسنوات نشأة زعيم الحقوق المدنية المقتول في المدينة، وفقًا لسكرتير ماساتشوستس ويليام غالفين، الذي يرأس اللجنة التاريخية للولاية التي طلبت التصنيف.

تم إدراج المنزل، الذي تم بناؤه في الأصل عام 1874 وصنف على أنه معلم بالمدينة عام 1998، رسميًا في السجل الفيدرالي الشهر الماضي، وفقًا لما ذكرته دائرة المتنزهات الوطنية التي تشرف على الإدراج هذا الأسبوع.

كان مالكوم إكس، أو مالكوم ليتل سابقا، مراهقًا في الأربعينيات من القرن الماضي عندما جاء للعيش مع أخته إيلا ليتل كولينز.

وقال رودنيل كولينز، نجل ليتل كولينز، هذا الأسبوع إن الأسرة، التي ما تزال تمتلك المنزل، تأمل في تحويله إلى سكن لطلاب الدراسات العليا الذين يدرسون تاريخ السود والحقوق المدنية، بالإضافة إلى فتحه للمناسبات الخاصة الجولات العامة في أوقات معينة من العام.

وأضاف أن الإدراج الوطني يفتح الوصول إلى الحوافز الضريبية والبرامج الحكومية الأخرى للحفاظ على التاريخ من أجل المساعدة في جعل هذا الحلم ممكنًا.

أصبحت ليتل كولينز، التي كانت منظمًة للحقوق المدنية على طريقتها، هي الوصي القانوني لأخيها بعد وفاة والده وتم وضع والدته في رعاية مؤسسة للأمراض العقلية.

انضم مالكوم ليتل إلى "أمة الإسلام" أثناء وجوده في السجن في ولاية ماستشوستس وسرعان ما أصبح المتحدث الرئيسي للمنظمة التي تأسست في ديترويت خلال صعودها السريع في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، حيث أقام المعابد والمساجد في جميع أنحاء البلاد.