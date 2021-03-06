مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر خطة بايدن لإنعاش الاقتصاد

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، السبت، خطة الرئيس جو بايدن للإنعاش الاقتصادي الذي طال انتظارها بقيمة 1.9 تريليون دولار أمريكي.

وجاء التصويت لصالح الخطة بعدد أصوات 50 مقابل 49 صوتًا، مع غياب نائب جمهوري، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتم إرسال التشريع إلى مجلس النواب للتصويت النهائي قبل أن يُوقع بايدن عليه ليصبح قانونًا.

وواجه الديمقراطيون ضغوطا للبقاء موحدين لتمرير الأولوية التشريعية العليا للإدارة الأمريكية قبل 14 مارس/أذار الجاري، حيث من المقرر أن تنتهي استحقاقات البطالة لملايين الأمريكيين.

وبينما يقلق الجمهوريون بشأن ضخ الكثير من السيولة في الاقتصاد، يجادل الديمقراطيون بأن حزمة التحفيز الاقتصادي ضرورية للتعافي السريع من آثار جائحة كورونا على أكبر اقتصاد في العالم.

والجمعة، اضطر السناتور الجمهوري دان سوليفان إلى المغادرة والعودة إلى منزله في ألاسكا لحضور جنازة عائلية، تاركًا للجمهوريين 49 صوتًا فقط، بحسب "سي إن إن".