نواب بالكونغرس يطالبون إدارة بايدن بإلغاء "صفقة القرن" رسمياً

طالب نواب في الكونغرس الأمريكي، إدارة الرئيس جو بايدن بإلغاء "صفقة القرن" بشكل رسمي، المعلنة من طرف الرئيس السابق دونالد ترامب في يناير/كانون ثاني 2020.

جاء ذلك في رسالة وجهها 12 نائبا في الكونغرس إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، نشرتها النائبة ذات الأصول الفلسطينية رشيدة طليب، عبر تويتر، مساء الجمعة.

كما طلب النواب في الرسالة من إدارة بايدن "إدانة عمليات الهدم الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات دبلوماسية صارمة ضدها".

وأعرب النواب في الرسالة عن قلقهم إزاء "سياسة اسرائيل في هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية".