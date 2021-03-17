بايدن: بوتين "قاتل" وسيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الأمريكية

هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، واصفا إياه بالـ"قاتل".

جاء ذلك في مقابلة لبايدن مع قناة "ABC News"، نشر مقتطفات منها موقع القناة، الأربعاء.

وقال بايدن، إنه يوافق على كون بوتين "قاتلا"، وأضاف أن الرئيس الروسي "سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الأمريكية".

كما لفت خلال المقابلة، إلى أنه حذر بوتين من "رد محتمل" على أي تدخل له في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، خلال مكالمة بينهما أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتابع: "تحدثنا طويلا، أنا أعرفه نسبيا بشكل جيد، وبدأت المحادثة قائلا له إني أعرفك وأنت تعرفني. وإذا أثبت حدوث ذلك، فكن مستعدا"، في إشارة إلى احتمالية تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية الأخيرة.

والثلاثاء، أصدر رئيس مكتب المخابرات الأمريكية تقريرا غير سري عن التدخل الأجنبي في انتخابات 2020، خلص إلى أن بوتين أشرف على "جهود كاسحة" تهدف إلى التأثير سلبا على الحملة الانتخابية لبايدن، و"تشويهها" بحسب المصدر ذاته.

وعلى صعيد آخر، اعتبر بايدن أنه سيكون من "الصعب" سحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول الأول من مايو/ أيار المقبل، وهو الموعد النهائي المنصوص عليه في اتفاق الرئيس السابق دونالد ترامب، مع حركة طالبان والحكومة الأفغانية، من أجل إتمام عملية السلام في البلاد.