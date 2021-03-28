زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو يعلن إصابته بكورونا

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، الأحد، إصابته بفيروس كورونا.

وقال غوايدو عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم، إن إصابته بفيروس كورونا ثبتت رغم أخذه الاحتياطات الوقائية لتفادي الإصابة بالمرض.

وأضاف أنه يعاني من أعراض خفيفة، وقام بحجر نفسه، معربا عن مخاوفه بشأن ارتفاع الإصابات بالفيروس في فنزويلا.

وكتب غوايدو على تويتر: "أريد أن أعبر عن تضامني مع آلاف الفنزويليين الذين عانوا خلال الوباء. اليوم لدينا جميعًا أقارب أو معارف متأثرون بفيروس كورونا".

وأكد أن هناك حاجة ملحة لوصول لقاحات كورونا إلى فنزويلا.

وحتى السبت، بلغت حصيلة إصابات كورونا في فنزويلا، 155 ألفا و 663، من بينها ألف و 555 وفاة، بحسب موقع وورلدوميتر.