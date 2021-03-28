كندا.. قتيل و6 جرحى في عملية طعن بمكتبة

أعلنت السلطات الكندية مقتل امرأة وإصابة 6 أشخاص في عملية طعن داخل مكتبة وجانبها، شمال مدينة فانكوفر بمقاطعة كولومبيا البريطانية، غربي البلاد.

وقال الرقيب، فرانك جانغ، أنه تم احتجاز شخص مشتبه به في العشرينات من عمره، ولديه سجل إجرامي سابق، وفقا لوسائل إعلام محلية، الأحد.

وأضاف: "لا نعتقد أن هناك أي مخاطر أخرى على السلامة العامة، ونعتقد أن لدينا المشتبه به الوحيد في الحجز".

وأوضح جانغ أن المسؤولين ليس لديهم أي معلومات حتى الآن عن الدافع وراء الحادث.

وقال أحد شهود العيان، يدعى ستيف موسوب، إنه كان برفقة صديقته عندما رأيا امرأة ملطخة بالدماء، وأخبرتهم أنها طعنت للتو.

وأضاف أنه رأى بعد ذلك عدة ضحايا على بعد حوالي 100 متر من بعضهم البعض.

وأشار إلى أن "المهاجم بدا وكأنه كان يركض، وكل من كان في طريقه سقط ضحية".

وعبر وزير السلامة العامة، بيل بلير، في تغريدة عبر تويتر، عن صدمته وحزنه بشأن الحادث، واصفا إياه بأنه "عمل عنيف لا معنى له".

كما نشر رئيس وزراء مقاطعة كولومبيا البريطانية، جون هورغان، رسالة على تويتر عبر فيها عن دعمه للضحايا وعائلاتهم.