صحيفة: بايدن يخطط لتقديم اقتراح جديد لطهران يخفف العقوبات

أفادت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، الاثنين، بأن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط لتقديم اقتراح جديد لإيران هذا الأسبوع لتشجيعها على المفاوضات.

وأضافت نقلا عن شخصين مطلعين على الأمر أن مسؤولين في إدارة بايدن يخططون لتقديم اقتراح جديد لإطلاق المحادثات في أقرب وقت هذا الأسبوع.

وأوضح المصدر أن إدارة بايدن ستقترح وقف إيران بعض أنشطتها النووية مثل تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة والعمل على أجهزة طرد مركزي متطورة مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عنها.

وحسب الصحيفة، فإنه "ليس من المؤكد على الإطلاق أن إيران ستقبل بالشروط. ففي وقت سابق من هذا العام، رفضت طهران اقتراحًا أمريكيًا اعتبرته غير مقبول، ثم عرضت اقتراحا آخر وجده فريق بايدن غير مجد"، حسبما قال شخصان مطلعان على الوضع.

وبعد انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على إيران في 5 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.

وتهدف العقوبات إلى وقف صادرات طهران النفطية، أعقبتها بإدراج مصارف إيرانية بما فيها البنك المركزي لقائمة العقوبات، ما تسبب في خسائر كبيرة بالتجارة الدولية لإيران.

وأسفرت العقوبات عن إنهاء العديد من الدول تعاملاتها التجارية مع إيران وأوقفت شراء النفط من طهران.