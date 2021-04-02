إغلاق مبنى الكونغرس الأمريكي إثر تقارير عن وقوع إطلاق نار

أغلقت الشرطة الأمريكية، الجمعة، مبنى الكونغرس "الكابيتول"على خلفية ورود تقارير تفيد بتعرضه لإطلاق نار.

وقالت شرطة الكونغرس في بيان، إنه تم إغلاق "كافة المباني التابعة للكابيتول، على خلفية تهديد خارجي"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وأضافت أنه تم إبلاغ جميع الموظفين "بالبقاء في أماكنهم"، لافتة أنه تم منع حركة الدخول والخروج من محيط المبنى.

وفي السياق، نقلت وسائل إعلام أمريكية، بينها موقع "فويس أوف أمريكا" عن شهود عيان قولهم إن "اثنين من شرطة الكابيتول أصيبا جراء إطلاق النار".

كما أشارت تقارير أخرى إلى اصطدام سيارة بأحد حواجز مبنى مجلس الشيوخ، بالتزامن مع سماع دوي إطلاق النار وهبوط مروحية في مكان الحادث.