هيئة أمريكية: الشباب وراء ارتفاع عدد إصابات كورونا في البلاد

قالت مسؤولة بارزة بقطاع الصحة العامة في الولايات المتحدة إن الشباب هم السبب وراء ارتفاع عدد حالات كوفيد-19، فيما يَمنع نشر اللقاحات بين الأمريكيين الأكبر سناً الحالات الأكثر خطورة.

وأضافت د. روشيل والينسكي، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن "الحالات تتزايد في أنحاء البلاد، ونحن نرى ذلك يحدث بشكل غالب بين البالغين من الشباب".

وأشارت إلى زيادة انتشار سلالات الفيروس، فضلا عن الزيادة في الأنشطة الرياضية بين الشباب والأنشطة الخارجية، والتي تسبب زيادة مستمرة في عدد الحالات على مدار الأربعة أسابيع الماضية.

لكنها أشارت أيضاً إلى التطورات الإيجابية بين الفئات الأكثر ضعفا، قائلة إن وفيات كبار السن بسبب كوفيد-19 في أدنى مستوياتها منذ بداية الخريف، في الولايات المتحدة.

أكثر من 75 بالمائة ممن تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكبر حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كوفيد على الأقل ونحو 55 بالمائة حصلوا على اللقاح كاملا.

كما قالت والينسكي: "ما نراه هو تراجع في عدد زيارات قسم الطوارئ فضلا عن النقل للمستشفيات المرتبط بهذه الفئة".