واشنطن تبحث مع برلين وباريس "استفزازات" روسيا تجاه أوكرانيا

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، مع نظيريه الألماني هايكو ماس والفرنسي جان إيف لودريان "الاستفزازات الروسية" ضد أوكرانيا.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين أجراهما بلينكن مع نظيريه في فرنسا وألمانيا، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية، أن الوزراء شددوا على أهمية "دعم أوكرانيا ضد الاستفزازات الروسية الأحادية".

وأضاف البيان أن الوزراء الثلاثة اتفقوا على ضرورة "أن تتوقف روسيا عن حشدها العسكري وخطابها الاستفزازي" تجاه أوكرانيا.

وتصاعد التوتر مجددا بين موسكو وكييف، عقب مقتل 4 جنود أوكرانيين وإصابة اثنين آخرين بجروح جرّاء إطلاق نار من قبل انفصاليين موالين لروسيا في "دونباس" يوم 26 مارس/آذار الماضي.

وفي 30 مارس/ آذار، أعلن رئيس هيئة الأركان الأوكرانية رسلان هومتشاك، أن القوات المسلحة الروسية أرسلت وحدات إلى منطقة قريبة من الحدود بذريعة إجراء تدريبات عسكرية.

وبين الفينة والأخرى، تندلع اشتباكات في دونباس شرقي أوكرانيا، بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا الذين أعلنوا استقلالهم عام 2014، ما أدى إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص منذ ذلك الحين حتى اليوم.