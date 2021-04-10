السفير التركي لدى واشنطن يلتقي الجالية المسلمة في نيوجيرسي

التقى السفير التركي لدى الولايات المتحدة، حسن مراد مرجان، مع ممثلي الجالية المسلمة في ولاية نيوجيرسي.

ونظمت اللجنة التوجيهية الوطنية الأمريكية التركية "TASC"، اجتماعا في نيوجيرسي الجمعة، شارك فيه إلى جانب مرجان، القنصل التركي في نيويورك ريحان أوزغور ومستشار الخدمات الدينية بلال كوش بنار، ورئيس "TASC" خليل موتلو، وممثلو منظمات الجالية الإسلامية.

وفي كلمة له خلال اللقاء، أعرب مرجان عن سعادته من التعاون الوثيق بين الجالية التركية الأمريكية والجالية المسلمة.

وشدد على ضرورة العمل معا لحل المشاكل التي يواجهها المجتمع الأمريكي.

وقال "يجب أن نظهر أننا لا نريد سوى الخير لهذا البلد وأننا جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع".

ومن جهته، أكد عبد الحفيظ جميل رئيس "مجلس الشورى الإسلامي في نيويورك"، على أهمية مكانة تركيا في العالم الإسلامي، وأهمية الجالية التركية في الولايات المتحدة بالنسبة لهم.

وعقب لقائه ممثلي الجالية المسلمة، أجرى مرجان زيارات إلى متاجر الجالية التركية وتبادل أطراف الحديث معهم.