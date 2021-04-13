البيت الأبيض: بايدن اقترح لقاء قمة مع بوتين خلال الأشهر القادمة

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اقترح لقاء قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال الأشهر المقبل.

وذكرت الإدارة الأمريكية، في بيان، أنّ المقترح يشمل أن تعقد القمة في دولة ثالثة غير الولايات المتحدة وروسيا، حسبما نقلت قناة "الحرة".

بدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في تصريحات صحفية، إن واشنطن "تتوقع أن تظل العلاقة مع روسيا تحديا مستمرا"، لافتا أن واشنطن تحرص على علاقة مستقرة مع موسكو.

كما أوضحت أن واشنطن تستطيع أن تتعاون مع روسيا في ملف إيران النووي وقضايا أخرى تتعلق بالتسلح"، حسب المصدر ذاته.

يشار أن التطورات الجديدة على صعيد العلاقات الأمريكية ـ الروسية جاءت عقب تورات نتجت عن وصف بايدن لبوتين بأنه "قاتلا".

وفي مارس/ آذار الماضي، قال بايدن في مقابلة مع قناة "ABC News"، إنه يوافق على كون بوتين "قاتلا"، مضيفا أن الرئيس الروسي "سيدفع الثمن جراء تدخله في الانتخابات الأمريكية".

كما لفت خلال المقابلة، إلى أنه حذر بوتين من "رد محتمل" على أي تدخل له في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، خلال مكالمة بينهما أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي.