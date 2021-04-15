بلينكين في أفغانستان للترويج لقرار بايدن بسحب قوات بلاده

يقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بزيارة غير معلنة لأفغانستان اليوم الخميس لمحاولة إقناع القادة الأفغان والجمهور الحذر بشأن قرار الرئيس جو بايدن بسحب جميع القوات الأمريكية من البلاد وإنهاء أطول حرب أمريكية.

من المقرر أن يلتقي بلينكين بالرئيس الأفغاني أشرف غني، والرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله، وشخصيات مدنية، بعد يوم من إعلان بايدن أن الجنود الأمريكيين المتبقين البالغ عددهم 2500 جندي في أفغانستان سيعودون إلى الوطن بحلول الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 الإرهابية التي أدت إلى الغزو الأمريكي.

جاءت رحلته أيضًا بعد أن حذت منظمة حلف شمال الأطلسي حذوها فورًا، قائلة إن قواتها غير الأمريكية البالغ عددها 7000 جندي في أفغانستان ستغادر في غضون بضعة أشهر، منهية الوجود العسكري الأجنبي الذي كان حقيقة من حقائق الحياة لجيل من الأفغان الذين يعانون بالفعل من أكثر من 40 عاما من الصراع.

وصل بلينكين إلى العاصمة الأفغانية كابول قادما من بروكسل حيث أطلع هو ووزير الدفاع لويد أوستن مسؤولي الناتو على هذه الخطوة وأعلن رئيس الناتو ينس ستولتنبرغ أن الحلف سيغادر أيضا.

سعى كل من بايدن وبلينكين وأوستن وستولتنبرغ إلى تجميل صورة الانسحاب، مؤكدين أن المهام التي تقودها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان قد حققت هدفها المتمثل في القضاء على شبكة القاعدة التابعة لأسامة بن لادن التي أطلقت هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 وتطهير البلاد من العناصر الإرهابية التي يمكن أن تستخدم الأراضي الأفغانية لتخطيط ضربات مماثلة.