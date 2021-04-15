"فايزر" تعلن ضرورة تلقي جرعة ثالثة من لقاحها ضد كورونا

أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية للصناعات الدوائية، الخميس، جرعة ثالثة من لقاحها ضد فيروس كورونا، على أن تؤخذ بعد نحو 12 شهرا من الجرعة الثانية.

وقال المدير التنفيذي للشركة، ألبرت بورلا، في بيان إن "الناس سيحتاجون إلى جرعة ثالثة من اللقاح بعد 12 شهرا من حصولهم على الجرعة الثانية التي كانت تعني اكتمال التطعيم بلقاح فايزر".

كما أشار إلى احتمالية أن يكون هناك حاجة إلى تطعيم الناس ضد كورونا "سنويا"، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

يشار أن بورلا أدلى بهذه التصريحات في الأول من أبريل/ نيسان الجاري، إلا أنه تم الكشف عنها اليوم، حسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق من أبريل الجاري، قالت "فايزر" إن لقاحها المكون من جرعتين يمنح وقاية ضد كورونا تصل لأكثر من 91 % بعد الحصول على الجرعة الأول، و95 %بعد الجرعة الثانية.