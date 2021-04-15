واشنطن تتهم موسكو بالضلوع في مقتل جنود أمريكيين بأفغانستان

اتهمت الولايات المتحدة، الخميس، روسيا بالضلوع في مقتل جنود أمريكيين في أفغانستان.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي، للمتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي.

وقالت ساكي: "تقاريرنا الاستخباراتية تؤكد تقديم روسيا مكافآت لقتل عدد من جنودنا في أفغانستان".

ولفتت المتحدثة أن دعوة بايدن لعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأشهر المقبلة "لاتزال قائمة"، رغم الاتهام الأمريكي لروسيا، والذي جاء في أعقاب فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات ضد موسكو على خلفية أنشطة سيبرانية بهدف الاختراق.

وأضافت أن فرض عقوبات ضد موسكو "ليس تصعيدا"، مشيرة أن من شأنه " جعل روسيا تدفع ثمن بعض التصرفات غير المقبولة" للولايات المتحدة وحلفائها.

وفي وقت سابق الخميس، فرض الرئيس الأمريكي عقوبات جديدة على روسيا، تشمل طرد 10 دبلوماسيين بتهمة "التدخل في الانتخابات الرئاسية والقرصنة" باختراق أنظمة شركة "سولار ويندز".



كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان فرض عقوبات على 16 كياناً و16 شخصية روسية "حاولوا التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 بتوجيه من قيادة الحكومة الروسية".