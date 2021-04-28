محكمة أمريكية تنظر في قضية هجوم أرمنيين على مطعم تركي في لوس أنجلوس

يمثل شخصان أرمنيان أمام القضاء الأمريكي في دعاوى بتهمة "الكراهية" و"التهديد بالقتل" قد تصل عقوبة السجن فيها إلى 15 عاما، لمهاجمتهما مطعماً تركياً بمدينة لوس أنجلوس قبل شهور.

وقال مالك مطعم "مقهى إسطنبول" بمنطقة بيفرلي هيلز، إن المتهمين هاجما المطعم في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، ما تسبب بإصابة عدد من الأشخاص وإلحاق أضرار مادية في المبنى تقدر بـ 20 ألف دولار.

وأضاف: "قدمنا بلاغات لدى شرطة المدينة وعدد من الدعاوى القضائية لدى محكمة لوس أنجلوس منذ ذلك الحين".

وأوضح أن الشرطة قبضت على أحد المتهمين مباشرة، بعد التعرف عليه من خلال تسجيلات كاميرات المراقبة، وظل الآخر هارباً حتى تمكنت السلطات من الإمساك به صباح يوم 27 أبريل/ نيسان الجاري.

ولفت إلى أن المتهمين أثناء الهجوم هددا زوار المطعم بالقتل، ووجها شتائم للشعب التركي والأذربيجاني.

وأشار إلى أن الدعاوى المرفوعة أمام القضاء تحت بند "جرائم الكراهية" و"التهديد بالقتل"، سيتم الحكم فيها خلال الفترة القادمة، متوقعاً أن تصل العقوبة إلى نحو 15 عاما من الحبس، وفقا للقانون.