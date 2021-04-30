البيت الأبيض: حظر دخول القادمين من الهند بدءاً من الثلاثاء

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرص حظر دخول على المسافرين القادمين من الهند، بدءا من الثلاثاء المقبل، للحد من أي تفشٍ جديد لفيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في بيان، إن القرار تم اتخاذه "بناء على توصية من مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها"، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وأضافت أن قرار حظر الدخول "سيطبق على غير الأمريكيين" القادمين من الهند، التي تعاني أزمة بالغة على خلفية التفشي الواسع للمتحور الجديد من كورونا.

وتم رصد المتحور "بي.617.1" المعروف باسم المتحور الهندي نظرا لظهوره في الهند أول مرة، في "17 دولة على الأقل" بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة وبلجيكا وسويسرا وإيطاليا، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، سجلت الهند 386 ألفا و452 إصابة بالمتحور الجديد، ليرتفع الإجمالي منذ بداية الجائحة إلى 18 مليونا و700 ألف.

وخلال أبريل/ نيسان وحده، سجلت الهند أكثر من 6 ملايين إصابة بكورونا.