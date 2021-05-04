بعد 27 سنة زواج.. الطلاق يفصل بين بيل غيتس وزوجته ميليندا

أعلن الملياردير الأميركي بيل غيتس طلاقه من زوجته ميليندا غيتس بعد زواج استمر 27 عاماً، مؤكداً استمرار العمل مع زوجته ضمن مؤسستهما الخيرية الضخمة.

وكتب الزوجان المقيمان في ولاية واشنطن في بيان مشترك نشراه عبر تويتر "بعد دراسة متأنية وكثير من العمل على علاقتنا، اتخذنا قرار إنهاء زواجنا".

وأكد الزوجان أنهما سيواصلان "العمل معاً" في مؤسسة بيل وميليندا غيتس التي تكافح الفقر والمرض، لكنها اعتبرا أنهما "ما عادا قادرين على الاستمرار معاً كزوجين"، علماً أن لهما ثلاثة أولاد.

وتمنى بيل غيتس (65 عاماً) وزوجته (56 عاماً) على الجمهور إعطاء عائلتهما "المساحة والخصوصية" اللازمتين للتمكن من "البدء في التكيف مع هذه الحياة الجديدة".

ويُعتبر بيل غيتس، وفقاً لأحدث تصنيف لمجلة "فوربس"، رابع أغنى رجل في العالم، بثروة تقدر ب124 مليار دولار. وهو يأتي وراء مواطنَين أميركيَين آخرَين هما جيف بيزوس وإيلون ماسك والفرنسي برنار أرنو، ويتقدم على مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ.

وجمع غيتس ثروته بفضل "مايكروسوفت" لكنه استقال من رئاستها عام 2014 ويكرس نفسه اليوم بشكل أساسي للعمل الخيري.

وكانت لغيتس مساهمات عدة لمواجهة جائحة كوفيد-19 منذ بدايتها بناءً على طلب عدد من القادة، وأنفقت مؤسسته أكثر من مليار دولار في هذا المجال، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".

إلا أن ذلك لم يحل دون استهدافه تكراراً بنظريات مؤامرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتعتَبَر المؤسسة التي أنشأها مع زوجته أكبر مؤسسة خاصة في العالم، وقد أنفقت نحو 53 مليار دولار في 20 عاماً ويعمل فيها نحو 1600 شخص، وفقاً لموقعها الرسمي على الإنترنت.

- "حسنات الزواج وسيئاته" -

ورأى بعض المراقبين أن طلاق الزوجين قد يؤدي إلى تغييرات في طريقة تمويل مؤسستهما التي يتشاركان في رئاستها مع وارن بافيت، رغم قرارهما الاستمرار في العمل معاً فيها. ومن غير المعروف بعد ما إذا كان بيل غيتس سيواصل تمويله المؤسسة بالانتظام نفسه.

ويعود لقاء بيل وميليندا إلى عشاء في مدينة نيويورك بعد وقت قصير من انضمام ميليندا إلى "مايكروسوفت" عام 1987.

وفي فيلم وثائقي عرض على "نتفليكس" عام 2019 بعنوان "إنسايد بيلز برين" (داخل عقل بيل)، أوضح المؤسِس المشارك ل"مايكروسوفت" أنهما بعد المواعدة لمدة عام، وجدا نفسيهما أمام ضرورة الاختيار "بين الانفصال أو الزواج".

وروت ميليندا ضاحكةً أن بيل وضع قائمة على السبورة البيضاء تتضمن "حسنات الزواج وسيئاته".

ويأتي طلاق آل غيتس بعد طلاق زوجين آخرين من أصحاب المليارات هما جيف بيزوس وزوجته ماكنزي سكوت عام 2019.

إلا أن الإعلان عن انفصال الزوجين بيزوس جاء بعد نشر معلومات عن علاقة غرامية خارج نطاق الزواج لمؤسس "أمازون".

أما في حالة الزوجين غيتس، فلم تشر أي أخبار حديثة إلى إمكان حدوث انفصال، رغم أن ميليندا غيتس تحدثت عن توترات في علاقتهما الزوجية، لا سيما في كتابها "ذي مومنت أوف ليفت" الذي صدر عام 2019.

وأصبحت ماكنزي سكوت منذ ذلك الحين صاحبة المرتبة الثانية والعشرين بين أثرياء العالم، ومن الناشطين المؤثرين في مجال الأعمال الخيرية، إذ تبرعت بنحو ستة مليارات دولار عام 2020 وحده. وقد أعلنت الشهر الفائت أنها ستتزوج ثانية.