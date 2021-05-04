واشنطن تؤكد أن انسحابها من أفغانستان عسكرياً لا دبلوماسياً

أعلن البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تنسحب عسكريا من أفغانستان إلا أن وجودها الدبلوماسي سيستمر.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، في مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة بدأت فقط عملية سحب وجودها العسكري من أفغانستان، لكن وجودها الدبلوماسي سيستمر.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش الأمريكي، إتمام ما بين 2 إلى 6 بالمائة من عملية سحب قواته من أفغانستان.

جاء ذلك في بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، قالت فيه إنها سحبت أيضا نحو 60 طائرة شحن من طراز "C-17" منذ قرار الرئيس جو بايدن بالانسحاب.

وأوضح البيان أنه تم أيضا تخصيص 1300 قطعة من المعدات العسكرية لتدميرها.

ولفت البيان إلى أن القيادة المركزية الأمريكية سلمت قاعدة "نيو أنتونيك" في ولاية هلمند إلى الجيش الأفغاني.

وحدد بايدن يوم 11 سبتمبر/ أيلول المقبل موعدا نهائيا لسحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان، إذ تصر طالبان على انسحاب القوات الأجنبية لإنهاء حرب استمرت 20 عاما كلفت واشنطن حوالي 2.2 تريليون دولار وأسفرت عن مقتل 2400 عسكري، وفقا لمشروع تكاليف الحرب في جامعة براون.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها تتوقع تقديم تحديثات أسبوعية عن التقدم المحرز نحو تحقيق هدف الرئيس.