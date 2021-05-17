منتدى "دافوس" يلغي اجتماعه السنوي بسبب كورونا

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، الاثنين، تأجيل اجتماعه السنوي الذي كان مقررا في سنغافورة خلال الصيف المقبل، إلى منتصف العام القادم، بسبب الصعوبات الناجمة عن أزمة كورونا.

وعادة، يعقد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس الشتوي في المنطقة الشرقية من جبال الألب بسويسرا، ويشارك فيه مئات الشخصيات السياسية والاقتصادية من مختلف أنحاء العالم، ويناقش قضايا اقتصادية وتنموية عالمية.

كان المنتدى الاقتصادي العالمي قرر، نهاية العام الماضي، نقل اجتماعه السنوي إلى سنغافورة بدلا من سويسرا، مبررا ذلك بصعوبة ضمان صحة وسلامة المشاركين في أوروبا جراء الجائحة.

وقال المنتدى في بيان إن "الظروف المأساوية في أنحاء العالم، وضبابية توقعات حركة السفر وتباين توزيع اللقاحات، وعدم اليقين حيال السلالات الجديدة من الفيروس، تجعل من الصعب عقد الاجتماع".

وأضاف أن الاجتماع سيُعقد خلال النصف الأول من 2022، وسيتم تحديد مكان وموعد انعقاد المنتدى في وقت لاحق، بناء على تقييم للوضع خلال الصيف".