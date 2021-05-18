واشنطن: أتممنا نحو 20 بالمئة من عملية الانسحاب من أفغانستان

أعلن الجيش الأمريكي، الثلاثاء، إتمام نحو 20 بالمئة من عملية سحب قواته من أفغانستان، المقرر اكتمالها سبتمبر/ أيلول المقبل.

جاء ذلك في بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في إطار تقديم تحديثات أسبوعية عن التقدم المحرز بخصوص الانسحاب من أفغانستان.

وقالت "سنتكوم" في البيان، إنه حتى 17 مايو/ أيار الجاري، "أكملنا سحب ما بين 13 و20 بالمئة من قواتنا من أفغانستان".

وأضافت أنه تم أيضا سحب نحو 115 طائرة شحن من طراز "C-17" خارج أفغانستان، وتخصيص 5 آلاف قطعة من المعدات العسكرية لتدميرها منذ قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب.

وتمتنع الولايات المتحدة عن إعطاء نسبة محددة من عملية الانسحاب بسبب مخاوف أمنية.

وحدد بايدن 11 سبتمبر المقبل موعدا نهائيا لسحب جميع القوات من أفغانستان، إذ تصر "طالبان" على انسحاب القوات الأجنبية لإنهاء حرب استمرت 20 عاما، كلفت واشنطن حوالي 2.2 تريليون دولار، وأسفرت عن مقتل 2400 عسكري، وفقا لمشروع تكاليف الحرب في جامعة براون الأمريكية.

وتعاني أفغانستان حربا منذ عام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، بحكم "طالبان"، لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر من العام نفسه في الولايات المتحدة.