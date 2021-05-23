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3 قتلى و3 جرحى في إطلاق نار عند حانة بأوهايو الأمريكية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 23.05.2021 20:12
3 قتلى و3 جرحى في إطلاق نار عند حانة بأوهايو الأمريكية

قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون، الأحد، في إطلاق نار خارج حانة في مدينة "يونغستاون" بولاية "أوهايو" الأمريكية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن الشرطة المحلية قولها إن "3 أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب 3 آخرون في إطلاق نار الأحد بولاية أوهايو".

وأضافت الشرطة أنه "تم استدعائها إلى حانة تدعى " Torch Club Bar & Grille" في "يونغستاون" حوالي الساعة 2 صباحًا بالتوقيت المحلي".

وأكدت أنه "لم يكن هناك أي شخص رهن الاحتجاز"، دون الكشف عن المزيد من المعلومات.

وفتحت الشرطة تحقيقاً للكشف عن ملابسات الحادث، بحسب المصدر نفسه.

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