"سي إن إن": سفينة "تجسس" روسية قبالة سواحل هاواي الأمريكية

كشفت شبكة "سي إن إن"، الخميس، عن عمل سفينة "تجسس" روسية في المياه الدولية قبالة سواحل ولاية "هاواي" الأمريكية.

ونقلت الشبكة عن عدة مصادر بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" (لم تسمّها)، قولها إن "سفينة تجسس روسية تعمل في المياه الدولية قبالة سواحل هاواي (ولاية على شكل أرخبيل من الجزر في المحيط الهادي)".

وأضافت المصادر أن "سفينة التجسس الروسية تحمل اسم "كارليا"، ويبلغ طولها 300 قدم، وهي من طراز سفن التجسس "فيشنيا".

وأوضحت أن السفينة "تقع خارج الـ12 ميلا بحريا" (مسافة المياه الإقليمية الأمريكية).

واعتبرت المصادر أن "وجود سفينة تجسس روسية قرب المياه الأمريكية أمر غير عادي".

وبهذا الخصوص، قال المتحدث باسم الأسطول الأطلسي الأمريكي جون غاي، في تصريح لـ "سي إن إن"، إنهم "على علم بعمل القطعة البحرية الروسية في المياه الدولية قرب هاواي، وسنستمر في تقفيها طوال فترة وجودها هناك".

ولا توجد مؤشرات في الوقت الحالي على أن السفينة الروسية تعمل بصورة غير آمنة، بحسب "سي إن إن".

فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات الروسية على ما أوردته الشبكة الأمريكية.