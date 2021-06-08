رئيس وزراء كندا: قتل العائلة المسلمة "هجوم إرهابي"

وصف رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الثلاثاء، حادثة قتل 4 أفراد من عائلة مسلمة في بلاده إثر عملية دهس متعمدة بأنها "هجوم إرهابي وقع بدافع الكراهية".

والاثنين، أعلنت الشرطة الكندية مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة وإصابة صبي يبلغ من العمر 9 أعوام بجروح خطيرة إثر عملية دهس متعمدة، وقعت، الأحد، في مقاطعة أونتاريو.

وقالت الشرطة إنها وجهت اتهاما لشاب يبلغ من العمر 20 عاما ألقت القبض عليه قرب موقع الحادث.

وتعليقا على الحادث، قال ترودو في كلمة أمام مجلس العموم "لقد قُتلوا في عمل عنيف وحشي وجبان ووقح، وكانت حادثة القتل هذه متعمدة".

الشرطة الكندية أوضحت أن القاتل "ناثانيال فيلتمان" متهم بأربع تهم بالقتل من الدرجة الأولى وتهمة واحدة بالشروع بالقتل.

وفي مؤتمر صحفي، قال مفتش شرطة مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو، بول وايت: "هناك أدلة على أن هذا كان عملا مخططا له مع سبق الإصرار وأن الأسرة استُهدفت بسبب دينهم الإسلامي".