كندا تودع أفراد العائلة المسلمة ضحية الاعتداء بالدهس المتعمد

حضر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مراسم تأبين العائلة المسلمة التي قتل منها أربعة أشخاص في عملية دهس متعمد في مقاطعة أونتاريو الكندية الأحد الماضي.

وأقيمت المراسم في حديقة مسجد مدينة لندن، مساء الثلاثاء، شارك فيها إلى جانب ترودو كل من رئيس وزراء أونتاريو داغ فورد، وجاجميت سينغ زعيم حزب الديمقراطيين الجدد، وإيرين أوتول زعيم حزب المحافظين، والعديد من وزراء الحكومات الفدرالية والإقليمية وحشد من ممثلي مختلف الديانات.

كما حضرت مراسم التأبين القنصل العام التركي في تورنتو سينم مينغان، وملحق الشؤون الدينية جيهان يالتشين قايا.

وأكد رئيس الوزراء الكندي أن الحادث كان هجوما إرهابيا، وأن كل كندا تقف بجانب العائلة التي قتلت بطريقة لا تستحقها.

وأضاف أنه ينبغي للجميع أن يقول لا للإرهاب والتمييز ولكراهية الإسلام.

ومساء الأحد وقعت حادثة دهس عائلة مسلمة من أصول باكستانية في مدينة لندن بالمقاطعة الكندية المذكورة، وأسفرت عن مقتل 4 من أفرادها، حين قام سائق شاحنة شاب، يدعى ناثانيال فيلتمان (20 عاما) بدهسهم عمدا.

وقالت الشرطة الكندية، إن الضحايا امرأتان تبلغان من العمر 74 و 44 عامًا ، ورجل يبلغ من العمر 46 عامًا وفتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، فيما نجا فرد واحد من الأسرة، وهو صبي يبلغ من العمر 9 سنوات.