رحبت الولايات المتحدة، الخميس، بـ"الالتزام الواضح" من تركيا بشأن تأمين مطار كابل في أفغانستان.



جاء ذلك في تصريحات صحفية لمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، تعليقا على القمة التي عقدت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي جو بايدن الإثنين الماضي.

وقال سوليفان إن "الالتزام الواضح من قبل القادة أثبت أن تركيا ستلعب دورا رائدا في تأمين مطار حامد كرزاي الدولي بالعاصمة الأفغانية كابل"، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية.

كما أفاد سوليفان بأن الرئيسين ناقشا قضية منظومة الدفاع الروسية "إس 400" خلال اجتماعهم، ولم يتم التوصل إلى حل لكن الحوار مستمر".

وفي وقت سابق الخميس، أفاد أردوغان، في تصريحات صحفية أن" تركيا على رأس الدول التي تبذل أكبر قدر من الجهود من أجل الاستقرار والسلام في أفغانستان".



وأكد أن "تركيا ستستمر في تقديم كافة أشكال المساهمة من أجل تأسيس بيئة سلام مستدامة في أفغانستان، التي نتواجد فيها ضمن مهمة حلف شمال الأطلسي".



وأردف أنه "يمكن لتركيا أن تتحمل مزيدا من المسؤولية في أفغانستان بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب منها".



وأضاف الرئيس التركي أنه أبلغ نظيره الأمريكي بثبات موقف تركيا من قضيتي طائرات "إف 35" الأمريكية، ومنظومة "إس 400" الصاروخية الروسية.